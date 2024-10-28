Ночные удары РФ по Харькову: два человека сейчас в больнице

Из-за вечернего и ночного авиаударов по Харькову сейчас госпитализированы два человека, они находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Два человека находятся в отделении хирургии. Состояние 76-летней женщины и 68-летнего мужчины средней тяжести", - отметила Шаповал.

Как рассказал в телеэфире городской голова Харькова Игорь Терехов, в 9-этажке разрушены полностью пять квартир, чудом обошлось без погибших.

"Сейчас работают коммунальщики, ГСЧС, разбирают завалы там, где было попадание. Работаем, чтобы восстановить предоставление коммунальных услуг, потому что в этом доме живет много людей (в поврежденном доме 12 подъездов, - ред.)", - отметил Терехов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты ночью ударили по Чугуеву, четыре ребенка пострадали. Также отмечалось, что враг атаковал Харьков, семеро пострадавших, в том числе ребенок.