Оккупанты ночью ударили по Чугуеву, четыре ребенка пострадали
Ночью 28 октября, около 3:17, россияне из РСЗО "Торнадо-С" обстреляли Чугуев Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.
"В результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме. За медицинской помощью обратились двое гражданских людей. У них острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.
Также пострадала семья в другом доме у мужчины осколочные ранения нижней конечности стеклом, у женщины и четырех детей - острая реакция на стресс. Медицинская помощь оказана на месте.
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