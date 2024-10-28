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Оккупанты ночью ударили по Чугуеву, четыре ребенка пострадали

Удар по Чугуєву 19 липня

Ночью 28 октября, около 3:17, россияне из РСЗО "Торнадо-С" обстреляли Чугуев Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"В результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме. За медицинской помощью обратились двое гражданских людей. У них острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

Также пострадала семья в другом доме у мужчины осколочные ранения нижней конечности стеклом, у женщины и четырех детей - острая реакция на стресс. Медицинская помощь оказана на месте.

Также смотрите: Оккупанты ударили по ангару на Харьковщине, сгорели тонны зерна. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27982) Харьковщина (5577)


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