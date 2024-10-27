Оккупанты ударили по ангару на Харьковщине, сгорели тонны зерна. ФОТОрепортаж
Российские захватчики прицельно ударили по ангару в Харьковской области, где хранилось зерно. В результате вражеской атаки сгорели тонны урожая.
Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник следственного управления областной полиции Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.
Болвинов отметил, что сейчас подсчитываются убытки.
"Это была пшеница, семена подсолнечника и кукуруза. Урожай принадлежал нескольким разным фермерам и хранился в Малиновке. Но после удара оккупантов не осталось ничего", - рассказал он.
Взрывотехники установили, что рашисты ударили по ангару из зенитно-ракетного комплекса С-300. От удара российской ракеты ангар вспыхнул, он полностью разрушен.
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Володимир Білик #407315
показать весь комментарий27.10.2024 18:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Nub Nubov #586380
показать весь комментарий27.10.2024 21:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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