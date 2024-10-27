Оккупанты ударили по ангару на Харьковщине, сгорели тонны зерна. ФОТОрепортаж

Российские захватчики прицельно ударили по ангару в Харьковской области, где хранилось зерно. В результате вражеской атаки сгорели тонны урожая.

Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник следственного управления областной полиции Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

Болвинов отметил, что сейчас подсчитываются убытки.

"Это была пшеница, семена подсолнечника и кукуруза. Урожай принадлежал нескольким разным фермерам и хранился в Малиновке. Но после удара оккупантов не осталось ничего", - рассказал он.

Взрывотехники установили, что рашисты ударили по ангару из зенитно-ракетного комплекса С-300. От удара российской ракеты ангар вспыхнул, он полностью разрушен.

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