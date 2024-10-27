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Оккупанты ударили по ангару на Харьковщине, сгорели тонны зерна. ФОТОрепортаж

Российские захватчики прицельно ударили по ангару в Харьковской области, где хранилось зерно. В результате вражеской атаки сгорели тонны урожая.

Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник следственного управления областной полиции Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

Болвинов отметил, что сейчас подсчитываются убытки.

Окупанти вдарили по ангару на Харківщині, згоріли тонни збіжжя

"Это была пшеница, семена подсолнечника и кукуруза. Урожай принадлежал нескольким разным фермерам и хранился в Малиновке. Но после удара оккупантов не осталось ничего", - рассказал он.

Взрывотехники установили, что рашисты ударили по ангару из зенитно-ракетного комплекса С-300. От удара российской ракеты ангар вспыхнул, он полностью разрушен.

Окупанти вдарили по ангару на Харківщині, згоріли тонни збіжжя

Окупанти вдарили по ангару на Харківщині, згоріли тонни збіжжя

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Автор: 

обстрел (27972) Харьковщина (5577)


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Отак люди цілий рік старалися, а кацапня в один момент все знищила. І я впевний, що страховки не було. Не тому, що аграрії не хотіли страхувати, а тому що втрати від бойових дій не страхуються. У мене у страховках як клієнта приватбанку так і записано. То я від певних відмовився - все одно від удару шахедом страховки нема.
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27.10.2024 18:14 Ответить
Пуйло=Усамабенладен
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27.10.2024 21:17 Ответить
 
 