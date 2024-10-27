Ночью оккупанты ударили по Боровой, разрушены дома
Войска РФ продолжают обстреливать Харьковскую область.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 27 октября в 03:40 в Изюмском районе в результате обстрела с. Боровая частично разрушены 2 дома.
Обстрелы Харьковщины за минувшие сутки
- 21:20 Чугуевский р-н, Малиновская ТГ, с. Малиновка. В результате обстрела поврежден склад зернохранилища.
- 12:55 Харьковский р-н, Роганская ТГ, между с. Рогань и с. Рассвет. Обстрел открытой территории. Без пострадавших.
- 12:18 Чугуевский р-н, Старосалтовская ТГ, с. Радьково. В результате обстрела уничтожен дом, повреждены 2 хозяйственные постройки. Пострадал 84-летний мужчина, погиб 65-летний гражданский.
- 10:40 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызово. В результате обстрела разрушен дом.
Боевые действия на Харьковщине
По данным ОВА, на Харьковском направлении произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками. Все атаки в районах Волчанска и Старицы отбиты украинскими воинами.
На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого. Две атаки до сих пор продолжаются.
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