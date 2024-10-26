Оккупанты ударили по Станиславу на Херсонщине, два человека погибли, еще пятеро ранены (обновлено)

В субботу днем, 26 октября, российские захватчики ударили из артиллерии по Станиславу на Херсонщине. В результате вражеского обстрела два человека погибли, есть раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию от Херсонской ОВА.

Отмечается, что вражеский обстрел произошел около 14:00.

"Около двух часов дня враг из артиллерии ударил по Станиславу. Смертельные ранения получили двое мужчин. Оба погибли на месте", - сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Еще два человека получили ранения из-за российского обстрела - это 69-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Обоим пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Обновленная информация

Впоследствии Херсонская ОВА сообщила, что количество пострадавших в результате российских обстрелов возросло до пяти.

Стало известно еще о трех раненых - это мужчины, 23 и 54 лет, а также 52-летняя женщина. Все потерпевшие получили взрывные травмы и контузии.

Медицинскую помощь им предоставили на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

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