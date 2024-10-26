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Новини Війна
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Окупанти вдарили по Станіславу на Херсонщині, дві людини загинули, ще ще п’ятеро поранені (оновлено)

Окупанти вдарили по Станіславу на Херсонщині

Вдень суботи, 26 жовтня, російські загарбники вдарили з артилерії по Станіславу на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинули, є поранені. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію від Херсонської ОВА.

Зазначається, що ворожий обстріл стався близько 14:00.

"Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці", - повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще дві людини зазнали поранень через російський обстріл - це 69-річна жінка та 49-річний чоловік.

Обом постраждалим лікарі надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Оновлена інформація

Згодом Херсонська ОВА повідомила, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зросла до п'яти.

Стало відомо про ще трьох поранених - це чоловіки, 23 та 54 років, а також 52-річна жінка. Всі потерпілі дістали вибухові травми та контузії.

Медичну допомогу їм надали на місці, від госпіталізації постраждалі відмовилися. 

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Автор: 

обстріл (29282) Херсонська область (5894)


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Станіслав - маленьке містечко на дельті Дніпра, нема ані якої
промисловості. Селяни та рибалки.
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26.10.2024 19:05 Відповісти
Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не вбивали мирних громадян ,ці слова колись скаже "найвеличніший" ?
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26.10.2024 19:39 Відповісти
Цей наркоман каже тільки те, що йому напишуть
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26.10.2024 20:13 Відповісти
Та не "дві людини", а "двоє людей". Не можна бути такими невігласами.
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26.10.2024 20:16 Відповісти
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26.10.2024 21:02 Відповісти
 
 