Окупанти вдарили по Станіславу на Херсонщині, дві людини загинули, ще ще п’ятеро поранені (оновлено)

Вдень суботи, 26 жовтня, російські загарбники вдарили з артилерії по Станіславу на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинули, є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію від Херсонської ОВА.

Зазначається, що ворожий обстріл стався близько 14:00.

"Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці", - повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще дві людини зазнали поранень через російський обстріл - це 69-річна жінка та 49-річний чоловік.

Обом постраждалим лікарі надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Оновлена інформація

Згодом Херсонська ОВА повідомила, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зросла до п'яти.

Стало відомо про ще трьох поранених - це чоловіки, 23 та 54 років, а також 52-річна жінка. Всі потерпілі дістали вибухові травми та контузії.

Медичну допомогу їм надали на місці, від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Читайте також: 3 людини загинули і 7 поранені внаслідок обстрілів окупантами Херсонщини