3 людини загинули і 7 поранені внаслідок обстрілів окупантами Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська продовжували атакувати населенні пункти Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Степанівка, Комишани, Дніпровське, Білозерка, Софіївка, Станіслав, Первомайське, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Бургунка.

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Як зазначається, російські військові поцілили у поштове відділення; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди та автомобілі.



За даними ОВА, через російську агресію 3 людини загинули, ще 7 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

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