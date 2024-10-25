Окупанти двічі атакували Білозерку дронами та з артилерії: Знищено будинок, під удар потрапили медзаклад та АЗС. ФОТОрепортаж

Російські війська вночі та вдень 25 жовтня атакували з артилерії та дронами Білозерку в Херсонській області, є руйнування.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупаційні війська опівночі атакували Білозерку з артилерії. По населеному пункту "прилетіло" щонайменше пʼять разів.



Один з ворожих снарядів поцілив прямо у житловий будинок – його знищено. Ще у трьох оселях пошкоджено вікна, паркани, покрівлі.



Також ворог вдарив по медичному закладу.

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Крім того, в обід російські війська атакували Білозерку з дронів і артилерії. Через ворожі обстріли у щонайменше двох будинках вибило шибки і пошкоджено покрівлі.



Також під ударом окупантів опинилася автозаправна станція.

В обох випадках інформація про постраждалих серед місцевих жителів не надходила

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