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Окупанти двічі атакували Білозерку дронами та з артилерії: Знищено будинок, під удар потрапили медзаклад та АЗС. ФОТОрепортаж

Російські війська вночі та вдень 25 жовтня атакували з артилерії та дронами Білозерку в Херсонській області, є руйнування.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупаційні війська опівночі атакували Білозерку з артилерії. По населеному пункту "прилетіло" щонайменше пʼять разів.

Один з ворожих снарядів поцілив прямо у житловий будинок – його знищено. Ще у трьох оселях пошкоджено вікна, паркани, покрівлі.

Також ворог вдарив по медичному закладу.

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Наслідки атаки на Білозерку 25 жовтня
Наслідки атаки на Білозерку 25 жовтня
Наслідки атаки на Білозерку 25 жовтня

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Наслідки атаки на Білозерку 25 жовтня
Наслідки атаки на Білозерку 25 жовтня
Наслідки атаки на Білозерку 25 жовтня

Крім того, в обід російські війська атакували Білозерку з дронів і артилерії. Через ворожі обстріли у щонайменше двох будинках вибило шибки і пошкоджено покрівлі.

Також під ударом окупантів опинилася автозаправна станція.

В обох випадках інформація про постраждалих серед місцевих жителів не надходила

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Наслідки атаки на Білозерку 25 жовтня
Наслідки атаки на Білозерку 25 жовтня
Наслідки атаки на Білозерку 25 жовтня

Автор: 

обстріл (29282) Херсонська область (5894)


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