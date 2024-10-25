Оккупанты дважды атаковали Белозерку дронами и из артиллерии: Уничтожен дом, под удар попали медучреждение и АЗС. ФОТОрепортаж
Российские войска ночью и днем 25 октября атаковали из артиллерии и дронами Белозерку в Херсонской области, есть разрушения.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупационные войска в полночь атаковали Белозерку из артиллерии. По населенному пункту "прилетело" по меньшей мере пять раз.
Один из вражеских снарядов попал прямо в жилой дом - он уничтожен. Еще в трех домах повреждены окна, заборы, кровли.
Также враг ударил по медицинскому учреждению.
Кроме того, в обед российские войска атаковали Белозерку из дронов и артиллерии. Из-за вражеских обстрелов в по меньшей мере двух домах выбило стекла и повреждены кровли.
Также под ударом оккупантов оказалась автозаправочная станция.
В обоих случаях информация о пострадавших среди местных жителей не поступала
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль