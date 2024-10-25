Оккупанты дважды атаковали Белозерку дронами и из артиллерии: Уничтожен дом, под удар попали медучреждение и АЗС. ФОТОрепортаж

Российские войска ночью и днем 25 октября атаковали из артиллерии и дронами Белозерку в Херсонской области, есть разрушения.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупационные войска в полночь атаковали Белозерку из артиллерии. По населенному пункту "прилетело" по меньшей мере пять раз.



Один из вражеских снарядов попал прямо в жилой дом - он уничтожен. Еще в трех домах повреждены окна, заборы, кровли.



Также враг ударил по медицинскому учреждению.

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Кроме того, в обед российские войска атаковали Белозерку из дронов и артиллерии. Из-за вражеских обстрелов в по меньшей мере двух домах выбило стекла и повреждены кровли.



Также под ударом оккупантов оказалась автозаправочная станция.

В обоих случаях информация о пострадавших среди местных жителей не поступала

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