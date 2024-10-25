Сутки на Херсонщине: враг бил по критической инфраструктуре, жилым кварталам. Утром атаковал центр Херсона
За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Софиевка, Берислав, Зеленовка, Томина Балка, Нововоронцовка, Чернобаевка, Лозовое, Камышаны, Новодмитровка, Качкаровка, Разлив, Белозерка, Велетенское, Станислав, Александровка, Кизомыс, Антоновка, Томарино, Дарьевка, Ингулец, Бургунка, Приднепровское, Садовое, Инженерное и Новотягинка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Российские военные попали по критической инфраструктуре, башне сотовой связи, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности, повреждены общежитие, многоэтажка и 32 частных дома. Также оккупанты повредили гражданские машины", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.
Утром 25 октября оккупанты атаковали центр города Херсона.
"Под ударом оказался многоквартирный дом. В результате атаки получили телесные повреждения два человека - женщина 64 лет и 72-летний мужчина. У обоих пострадавших взрывная травма. У женщины также осколочные ранения ног. У мужчины - контузия и черепно-мозговая травма", - сообщил начальник ГВА Роман Мрочко.
Бригада "скорой" оказала обоим пострадавшим медпомощь на месте.
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