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Новости Агрессия России против Украины
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Сутки на Херсонщине: враг бил по критической инфраструктуре, жилым кварталам. Утром атаковал центр Херсона

РФ обстріляла багатоповерхівку в Херсоні

За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Софиевка, Берислав, Зеленовка, Томина Балка, Нововоронцовка, Чернобаевка, Лозовое, Камышаны, Новодмитровка, Качкаровка, Разлив, Белозерка, Велетенское, Станислав, Александровка, Кизомыс, Антоновка, Томарино, Дарьевка, Ингулец, Бургунка, Приднепровское, Садовое, Инженерное и Новотягинка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали по критической инфраструктуре, башне сотовой связи, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности, повреждены общежитие, многоэтажка и 32 частных дома. Также оккупанты повредили гражданские машины", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Утром 25 октября оккупанты атаковали центр города Херсона.

"Под ударом оказался многоквартирный дом. В результате атаки получили телесные повреждения два человека - женщина 64 лет и 72-летний мужчина. У обоих пострадавших взрывная травма. У женщины также осколочные ранения ног. У мужчины - контузия и черепно-мозговая травма", - сообщил начальник ГВА Роман Мрочко.

Бригада "скорой" оказала обоим пострадавшим медпомощь на месте.

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обстрел (27913) Херсон (2899) Херсонская область (4898)


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