Три человека пострадали вследствие вражеских обстрелов Херсонщины: оккупанты били из артиллерии и сбрасывали взрывчатку с БпЛА
В течение дня 24 октября российские войска атаковали с БпЛА Берислав, ударили из артиллерии по селу Разлив и обстреляли Велетенское в Белозерской громаде.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Удар по Бериславу
Как отмечается, в больницу обратился мужчина, который пострадал из-за российского удара по городу. В результате сброса взрывчатки с БпЛА 32-летний местный житель получил взрывную травму и контузию. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.
Обстрелы Белозерской громады
В частности, около 15:00 оккупанты атаковали из артиллерии село Разлив. Из-за вражеского обстрела 71-летняя женщина получила взрывную травму, ранение лица и ушиб плеча. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.
Около четырех часов дня под вражескими ударами оказалось Великанское. Из-за российского обстрела 62-летний мужчина, находившийся на улице, получил взрывную травму, контузию, ранение лица и ноги. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.
Обстрел Херсонщины 23 октября
Кроме того, в ОВА сообщили, что в больницу обратилась жительница села Разлив, которая пострадала вследствие российского обстрела вчера днем. У 67-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль