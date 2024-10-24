Три человека пострадали вследствие вражеских обстрелов Херсонщины: оккупанты били из артиллерии и сбрасывали взрывчатку с БпЛА

В течение дня 24 октября российские войска атаковали с БпЛА Берислав, ударили из артиллерии по селу Разлив и обстреляли Велетенское в Белозерской громаде.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Бериславу

Как отмечается, в больницу обратился мужчина, который пострадал из-за российского удара по городу. В результате сброса взрывчатки с БпЛА 32-летний местный житель получил взрывную травму и контузию. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

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Обстрелы Белозерской громады

В частности, около 15:00 оккупанты атаковали из артиллерии село Разлив. Из-за вражеского обстрела 71-летняя женщина получила взрывную травму, ранение лица и ушиб плеча. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.

Около четырех часов дня под вражескими ударами оказалось Великанское. Из-за российского обстрела 62-летний мужчина, находившийся на улице, получил взрывную травму, контузию, ранение лица и ноги. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

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Обстрел Херсонщины 23 октября

Кроме того, в ОВА сообщили, что в больницу обратилась жительница села Разлив, которая пострадала вследствие российского обстрела вчера днем. У 67-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.