Три людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини: окупанти били з артилерії та скидали вибухівку з БпЛА

Упродовж дня 24 жовтня російські війська атакували з БпЛА Берислав, вдарили з артилерії по селу Розлив та обстріляли Велетенське у Білозерські громаді.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Бериславу

Як зазначається, до лікарні звернувся чоловік, який постраждав через російський удар по місту. Унаслідок скидання вибухівки з БпЛА 32-річний місцевий житель дістав вибухову травму та контузію. Потерпілому надали необхідну меддопомогу.

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Обстріли Білозерської громади

Так, близько 15:00 окупанти атакували з артилерії село Розлив. Через ворожий обстріл 71-річна жінка дістала вибухову травму, поранення обличчя та забій плеча. Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні для надання меддопомоги.

Близько четвертої години дня під ворожими ударами опинилося Велетенське. Через російський обстріл 62-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію, поранення обличчя й ноги. "Швидка" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

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Обстріл Херсонщини 23 жовтня

Крім того, в ОВА повідомили, що до лікарні звернулась жителька села Розлив, яка постраждала внаслідок російського обстрілу вчора вдень. У 67-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.