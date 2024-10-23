Дві людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Бериславщини

Російські загарбники сьогодні, 23 жовтня, вбили двох жителів Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, зранку окупанти вкрили вогнем Львове. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життя, дістала 66-річна жінка.



Крім того, близько 15:00 російська армія атакувала Новоолександрівку. На жаль, ворожий обстріл обірвав життя чоловіка 1985 року народження.



"Мої співчуття рідним та близьким загиблих", - додав Прокудін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Інженерне й атакували безпілотниками Білозерську громаду на Херсонщині: Постраждали п’ять осіб