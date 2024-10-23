РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14679 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
312 0

Два человека погибли в результате обстрелов оккупантами Бериславщины

Обстріли Херсонщини

Российские захватчики сегодня, 23 октября, убили двух жителей Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, утром оккупанты накрыли огнем Львов. Во дворе собственного дома несовместимые с жизнью травмы получила 66-летняя женщина.


Кроме того, около 15:00 российская армия атаковала Новоалександровку. К сожалению, вражеский обстрел оборвал жизнь мужчины 1985 года рождения.

"Мои соболезнования родным и близким погибших", - добавил Прокудин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли Инженерное и атаковали беспилотниками Белозерскую громаду на Херсонщине: Пострадали пять человек

Автор: 

обстрел (27885) Херсонская область (4895)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 