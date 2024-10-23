Два человека погибли в результате обстрелов оккупантами Бериславщины

Российские захватчики сегодня, 23 октября, убили двух жителей Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, утром оккупанты накрыли огнем Львов. Во дворе собственного дома несовместимые с жизнью травмы получила 66-летняя женщина.



Кроме того, около 15:00 российская армия атаковала Новоалександровку. К сожалению, вражеский обстрел оборвал жизнь мужчины 1985 года рождения.



"Мои соболезнования родным и близким погибших", - добавил Прокудин.

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