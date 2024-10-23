Россияне обстреляли Инженерное и атаковали беспилотниками Белозерскую громаду на Херсонщине: Пострадали пять человек

Сегодня, 23 октября, с утра российские войска наносят удары по Херсонской области, атакам подверглись Инженерное и Белозерская громада, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Обстрел Инженерного

Как отмечается, российские войска ударили по Инженерному примерно в 11:00. Из-за вражеского обстрела 19-летняя девушка, которая находилась в помещении, получила взрывную травму и осколочное ранение лица. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

Атака на Белозерскую громаду

В ОВА сообщили, что россияне атаковали Белозерку с БпЛА в обед. Из-за сброса взрывчатки пострадали два человека. У мужчин, 64 и 46 лет, диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения. Они самостоятельно обратились в больницу. Им оказали необходимую медпомощь.

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Позже россияне во второй раз атаковали Белозерскую громаду. Из-за сброса взрывчатки с дрона в Белозерке пострадала 59-летняя медсестра, которая находилась возле магазина. У нее диагностировали взрывную травму, осколочные ранения головы и руки.

По данным ОВА, враг с БпЛА атаковал гражданский автомобиль в Томиной Балке, из-за чего 48-летняя женщина получила взрывную травму, ранения лица, руки и ноги.

Обеих женщин доставили в больницы, они находятся под наблюдением медиков.

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