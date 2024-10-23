Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры и медицинское учреждение на Херсонщине

За прошедшие сутки, 22 октября 2024 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Херсонщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские военные попали в объект критической инфраструктуры и медицинское учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 24 частных дома. Также оккупанты повредили гаражи, хозяйственную постройку, газопровод и частные автомобили.

Как информирует Прокудин, под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Красный Маяк, Станислав, Софиевка, Велетенское, Никольское, Шляховое, Ингулец, Новодмитровка, Берислав, Новоберислав, Одрадокаменка, Зимовник, Приднепровское, Нововоронцовка и Трудолюбовка.

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Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что угрозы прорыва оккупантов на Херсон со стороны Днепровских островов нет.