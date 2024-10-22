Сутки на Херсонщине: враг попал в объект критической инфраструктуры и админздания, жилые дома. Утром атаковал дроном Херсон

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Инженерное, Днепровское, Ингулец, Чернобаевка, Понятовка, Кизомыс, Белозерка, Станислав, Никольское, Берислав, Червоный Маяк, Нововоронцовка, Качкаровка, Республиканец, Новокаиры, Новоберислав, Томарино, Шляховое и Золотая Балка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и админздания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 12 частных домов. Также оккупанты повредили гаражи, хозяйственную постройку, газопровод, водопровод, частные автомобили, автобус, карету "скорой" и сельскохозяйственную технику.

Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

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Утром 22 октября россияне ударили из БПЛА по остановке общественного транспорта в Днепровском районе Херсона, сообщил начальник ГВА Роман Мрочко.

"Из-за дроновую атаку 54-летняя женщина получила взрывную травму. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Ей оказывают медпомощь", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 22 октября российские захватчики атаковали дронами Сумы. Ночью в результате российского удара в городе погибли три человека, среди которых один ребенок.

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