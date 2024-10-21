Оккупанты атаковали дроном скорую в Херсоне, ранены двое медиков
В понедельник, 21 октября, российские захватчики сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль скорой помощи в Херсоне. Пострадали двое медиков.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг сбросил взрывное устройство с БПЛА на бригаду "скорой", прибывшую на вызов к больному в Днепровском районе", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки ранены двое медиков. Это мужчины 44 и 47 лет. У них взрывные травмы и контузии, а также осколочные ранения ног.
Пострадавших работников скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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Hulio
показать весь комментарий21.10.2024 23:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Super Megatron
показать весь комментарий22.10.2024 03:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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