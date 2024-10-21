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Новости Война
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Оккупанты атаковали дроном скорую в Херсоне, ранены двое медиков

У Херсоні загарбники атакували дроном автомобіль швидкої

В понедельник, 21 октября, российские захватчики сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль скорой помощи в Херсоне. Пострадали двое медиков.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг сбросил взрывное устройство с БПЛА на бригаду "скорой", прибывшую на вызов к больному в Днепровском районе", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки ранены двое медиков. Это мужчины 44 и 47 лет. У них взрывные травмы и контузии, а также осколочные ранения ног.

Пострадавших работников скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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обстрел (27860) Херсон (2895) скорая (368)


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Х**ло нагородить їх орденами
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21.10.2024 23:13 Ответить
Кацап це послєднє чмо
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22.10.2024 03:58 Ответить
 
 