Оккупанты атаковали дроном скорую в Херсоне, ранены двое медиков

В понедельник, 21 октября, российские захватчики сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль скорой помощи в Херсоне. Пострадали двое медиков.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг сбросил взрывное устройство с БПЛА на бригаду "скорой", прибывшую на вызов к больному в Днепровском районе", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки ранены двое медиков. Это мужчины 44 и 47 лет. У них взрывные травмы и контузии, а также осколочные ранения ног.

Пострадавших работников скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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