Окупанти атакували дроном швидку у Херсоні, поранено двох медиків
У понеділок, 21 жовтня, російські загарбники скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль швидкої допомоги у Херсоні. Постраждали двоє медиків.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА на бригаду "екстренки", що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки поранено двох медиків. Це чоловіки 44 та 47 років. У них вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг.
Потерпілих працівників швидкої доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
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