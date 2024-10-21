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Новини Війна
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Окупанти атакували дроном швидку у Херсоні, поранено двох медиків

У Херсоні загарбники атакували дроном автомобіль швидкої

У понеділок, 21 жовтня, російські загарбники скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль швидкої допомоги у Херсоні. Постраждали двоє медиків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА на бригаду "екстренки", що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки поранено двох медиків. Це чоловіки 44 та 47 років. У них вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг.

Потерпілих працівників швидкої доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Х**ло нагородить їх орденами
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21.10.2024 23:13 Відповісти
Кацап це послєднє чмо
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22.10.2024 03:58 Відповісти
 
 