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В Сумах раздаются взрывы: Город под атакой "Шахедов"

Суми атакують шахеди зранку 22 жовтня

Утром 22 октября в Сумах слышны взрывы. Город атакуют российские "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Суми".

"Сумы, находитесь в укрытиях. В черте города вражеские беспилотники", - сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил.

В Сумской области воздушная тревога уже более 12 часов.

Также читайте: Атака "шахедов" на Сумы: есть погибшие и раненые

Напомним, в ночь на 22 октября российские захватчики нанесли авиаудар по частному жилому сектору Сум, погибли три человека, среди которых один ребенок.

Также утром 22 октября враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры.

Автор: 

взрыв (6813) обстрел (27860) Сумы (1180) Шахед (1163)


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Топ комментарии
+1
Проблема Сум ( як і Харкова, до речі) не в тому що все ППО біля Києва, а в тому, що кацапи дуже близько.
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22.10.2024 09:15 Ответить
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У Сумах лунають вибухи щодня і щоночі вже місяць точно
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22.10.2024 08:29 Ответить
Так... як у тому хвільмі - стріляли... івночі, і зранку
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22.10.2024 08:34 Ответить
Літають як у себе дома. Зато на Київ не долітають - ППО збиває. А В Сумах не люди? Їх життя нічого не вартує ?
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22.10.2024 08:41 Ответить
Проблема Сум ( як і Харкова, до речі) не в тому що все ППО біля Києва, а в тому, що кацапи дуже близько.
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22.10.2024 09:15 Ответить
Та нє, проблема в тому, що все ППО стянули до Київа. Зараз мова не про балістику, а про шахеди. ШАХЕДИ- мають ДВЗ, крейсерська швидкість около 150-170 км/ч. У БПЛА 2-тактний двигун MADO MD 550 (клон німецького авіадвигуна Limbach L550E) потужність 50 л. с. або 37 кВт, тому «мопедний» звук ударного дрона чутно за километри. І ніхто їх не збиває. Вчоа і сьогодні літали над Сумами як завгодно. А до Сум ще долетіти потрібно. І чому не збивають до Сум? Кому питання? Звісно ж кому- найвеличнішому.
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22.10.2024 10:14 Ответить
там нічого летіи до сум, по карті подивися.
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22.10.2024 11:18 Ответить
А тому й не збивають, що занадто близько до кордону. Чи на вашу думку ППО має стояти в умовному Тьоткіно, Коренево чи Суджі? До того ж давати поради сидячи на дивані за компом набагато легше ніж збивати ті підарльоти. Плюс останніми днями вони дуже низько літають, а отже фіксуються радарами запізно. Мобільні групи ППО й так стараються, збивають цілодобово, але ж їх можливості не безмежні
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22.10.2024 13:16 Ответить
Розкажить всю цю маячню сумчанам, які до "курської видатної операції" жили без бомбардувань.
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22.10.2024 13:35 Ответить
Це не маячня. І, до речі, я в Сумах живу, і також, як і всі містяни, не в захваті від Курської операції та її наслідків для міста та прикордоння
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22.10.2024 18:36 Ответить
Дайте вгадаю, ви голосували за найзеленішого!?
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22.10.2024 09:24 Ответить
як раз 73%номозглі і роблять такі висновки.
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22.10.2024 11:17 Ответить
 
 