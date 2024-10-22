В Сумах раздаются взрывы: Город под атакой "Шахедов"

Утром 22 октября в Сумах слышны взрывы. Город атакуют российские "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Суми".

"Сумы, находитесь в укрытиях. В черте города вражеские беспилотники", - сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил.

В Сумской области воздушная тревога уже более 12 часов.

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Напомним, в ночь на 22 октября российские захватчики нанесли авиаудар по частному жилому сектору Сум, погибли три человека, среди которых один ребенок.

Также утром 22 октября враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры.