У Сумах лунають вибухи: Місто під атакою "Шахедів"

Зранку 22 жовтня у Сумах чути вибухи. Місто атакують російські "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Суми".

"Суми, перебувайте в укриттях. В межах міста ворожі безпілотники", - повідомили в пресцентрі командування Повітряних сил.

У Сумській області повітряна тривога вже понад 12 годин.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російській загарбники завдали авіаудару по приватному житловому сектору Сум, загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Також зранку 22 жовтня ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури.