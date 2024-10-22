У Сумах лунають вибухи: Місто під атакою "Шахедів"
Зранку 22 жовтня у Сумах чути вибухи. Місто атакують російські "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Суми".
"Суми, перебувайте в укриттях. В межах міста ворожі безпілотники", - повідомили в пресцентрі командування Повітряних сил.
У Сумській області повітряна тривога вже понад 12 годин.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російській загарбники завдали авіаудару по приватному житловому сектору Сум, загинуло три людини, серед яких одна дитина.
Також зранку 22 жовтня ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури.
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