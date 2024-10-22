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У Сумах лунають вибухи: Місто під атакою "Шахедів"

Суми атакують шахеди зранку 22 жовтня

Зранку 22 жовтня у Сумах чути вибухи. Місто атакують російські "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Суми".

"Суми, перебувайте в укриттях. В межах міста ворожі безпілотники", - повідомили в пресцентрі командування Повітряних сил.

У Сумській області повітряна тривога вже понад 12 годин.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російській загарбники завдали авіаудару по приватному житловому сектору Сум, загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Також зранку 22 жовтня ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури.

Автор: 

вибух (4525) обстріл (29206) Суми (921) Шахед (1169)


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Топ коментарі
+1
Проблема Сум ( як і Харкова, до речі) не в тому що все ППО біля Києва, а в тому, що кацапи дуже близько.
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22.10.2024 09:15 Відповісти
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У Сумах лунають вибухи щодня і щоночі вже місяць точно
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22.10.2024 08:29 Відповісти
Так... як у тому хвільмі - стріляли... івночі, і зранку
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22.10.2024 08:34 Відповісти
Літають як у себе дома. Зато на Київ не долітають - ППО збиває. А В Сумах не люди? Їх життя нічого не вартує ?
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22.10.2024 08:41 Відповісти
Проблема Сум ( як і Харкова, до речі) не в тому що все ППО біля Києва, а в тому, що кацапи дуже близько.
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22.10.2024 09:15 Відповісти
Та нє, проблема в тому, що все ППО стянули до Київа. Зараз мова не про балістику, а про шахеди. ШАХЕДИ- мають ДВЗ, крейсерська швидкість около 150-170 км/ч. У БПЛА 2-тактний двигун MADO MD 550 (клон німецького авіадвигуна Limbach L550E) потужність 50 л. с. або 37 кВт, тому «мопедний» звук ударного дрона чутно за километри. І ніхто їх не збиває. Вчоа і сьогодні літали над Сумами як завгодно. А до Сум ще долетіти потрібно. І чому не збивають до Сум? Кому питання? Звісно ж кому- найвеличнішому.
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22.10.2024 10:14 Відповісти
там нічого летіи до сум, по карті подивися.
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22.10.2024 11:18 Відповісти
А тому й не збивають, що занадто близько до кордону. Чи на вашу думку ППО має стояти в умовному Тьоткіно, Коренево чи Суджі? До того ж давати поради сидячи на дивані за компом набагато легше ніж збивати ті підарльоти. Плюс останніми днями вони дуже низько літають, а отже фіксуються радарами запізно. Мобільні групи ППО й так стараються, збивають цілодобово, але ж їх можливості не безмежні
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22.10.2024 13:16 Відповісти
Розкажить всю цю маячню сумчанам, які до "курської видатної операції" жили без бомбардувань.
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22.10.2024 13:35 Відповісти
Це не маячня. І, до речі, я в Сумах живу, і також, як і всі містяни, не в захваті від Курської операції та її наслідків для міста та прикордоння
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22.10.2024 18:36 Відповісти
Дайте вгадаю, ви голосували за найзеленішого!?
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22.10.2024 09:24 Відповісти
як раз 73%номозглі і роблять такі висновки.
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22.10.2024 11:17 Відповісти
 
 