Атака "шахедів" на Суми: загинуло три людини, серед яких одна дитина (оновлено)

У ніч проти 22 жовтня російській загарбники завдали авіаудару по приватному житловому сектору Сум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Зазначається, що ворог застосував ударні БпЛА "шахед".

"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди. Працюють аварійно-рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.

Згодом в.о. сумського міського голови Андрій Кобзар повідомив що внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

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Як повідомило "Суспільне", близько 6.:30 у Сумах знову лунали вибухи.

Кобзар зазначив, що ворог продовжує обстрілювати Суми.

"Зранку 22 жовтня ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.