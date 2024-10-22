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Новини
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Атака "шахедів" на Суми: загинуло три людини, серед яких одна дитина (оновлено)

Атака шахедів 20 червня

У ніч проти 22 жовтня російській загарбники завдали авіаудару по приватному житловому сектору Сум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Зазначається, що ворог застосував ударні БпЛА "шахед".

"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди. Працюють аварійно-рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.

Згодом  в.о. сумського міського голови Андрій Кобзар повідомив що внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

‼️Протиповітряні бої тривають. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Як повідомило "Суспільне", близько 6.:30 у Сумах знову лунали вибухи.

Кобзар зазначив, що ворог продовжує обстрілювати Суми.

"Зранку 22 жовтня ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

обстріл (29206) Суми (921) Шахед (1169)


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З ким ця рашиська мерзота може воювати як не з дітьми ,будь проклята навіки ця рашиська імперія зла ,смерть злочинцю путіну і його фашиській кліці.
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22.10.2024 08:11 Відповісти
Та, досить гасел совкових.
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22.10.2024 08:20 Відповісти
Які гасла совкові дибіл рашисти творят геноцид.
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22.10.2024 08:29 Відповісти
Это последствия выбара клована в 2019 году. Был бы Порох у руля то ***** напал бы не в 2022, а в 2026-2027. Потому что у нас токо 2 срока подряд у президента, а мудрый нарит выбрал очередного говномеса за гречку...
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22.10.2024 09:05 Відповісти
Та ти що розумник, просвітив.
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22.10.2024 08:31 Відповісти
Серед загиблих вночі в Сумах - мати, донька та сестра чоловіка, який отримав поранення, - Кордон.Медіа

У будинок, де спали чоловік, дружина та їх донька, було пряме попадання. Сестра жила у флігелі.

Чоловіка встигли знайти та винести з дому сусіди, а жінка та донька опинилися під завалами. У будинку спалахнула пожежа.
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22.10.2024 08:48 Відповісти
 
 