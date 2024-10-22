Атака "шахедів" на Суми: загинуло три людини, серед яких одна дитина (оновлено)
У ніч проти 22 жовтня російській загарбники завдали авіаудару по приватному житловому сектору Сум.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Зазначається, що ворог застосував ударні БпЛА "шахед".
"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди. Працюють аварійно-рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.
Згодом в.о. сумського міського голови Андрій Кобзар повідомив що внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.
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Як повідомило "Суспільне", близько 6.:30 у Сумах знову лунали вибухи.
Кобзар зазначив, що ворог продовжує обстрілювати Суми.
"Зранку 22 жовтня ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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