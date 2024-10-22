Атака "шахедов" на Сумы: есть погибшие и раненые
В ночь на 22 октября российской захватчики нанесли авиаудар по частному жилому сектору Сум.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
Отмечается, что враг применил ударные БпЛА "шахед".
"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы", - говорится в сообщении.
Как сообщило "Суспільне", около 6:30 в Сумах снова раздавались взрывы
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