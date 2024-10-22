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Атака "шахедов" на Сумы: есть погибшие и раненые

Атака шахедів 20 червня

В ночь на 22 октября российской захватчики нанесли авиаудар по частному жилому сектору Сум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Отмечается, что враг применил ударные БпЛА "шахед".

"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы", - говорится в сообщении.

Как сообщило "Суспільне", около 6:30 в Сумах снова раздавались взрывы

Автор: 

обстрел (27860) Сумы (1180) Шахед (1163)


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З ким ця рашиська мерзота може воювати як не з дітьми ,будь проклята навіки ця рашиська імперія зла ,смерть злочинцю путіну і його фашиській кліці.
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22.10.2024 08:11 Ответить
Та, досить гасел совкових.
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22.10.2024 08:20 Ответить
Які гасла совкові дибіл рашисти творят геноцид.
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22.10.2024 08:29 Ответить
Это последствия выбара клована в 2019 году. Был бы Порох у руля то ***** напал бы не в 2022, а в 2026-2027. Потому что у нас токо 2 срока подряд у президента, а мудрый нарит выбрал очередного говномеса за гречку...
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22.10.2024 09:05 Ответить
Та ти що розумник, просвітив.
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22.10.2024 08:31 Ответить
Серед загиблих вночі в Сумах - мати, донька та сестра чоловіка, який отримав поранення, - Кордон.Медіа

У будинок, де спали чоловік, дружина та їх донька, було пряме попадання. Сестра жила у флігелі.

Чоловіка встигли знайти та винести з дому сусіди, а жінка та донька опинилися під завалами. У будинку спалахнула пожежа.
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22.10.2024 08:48 Ответить
 
 