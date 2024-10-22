Атака "шахедов" на Сумы: есть погибшие и раненые

В ночь на 22 октября российской захватчики нанесли авиаудар по частному жилому сектору Сум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Отмечается, что враг применил ударные БпЛА "шахед".

"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы", - говорится в сообщении.

Как сообщило "Суспільне", около 6:30 в Сумах снова раздавались взрывы