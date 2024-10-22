Росіяни вдарили по Сумах, поранена одна людина, - МВА

В ніч на 22 жовтня російські війська обстріляли Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

"Внаслідок ворожої атаки маємо влучання в житлові будинки. Штаб з ліквідації НС почне працювати з 09:00 у школі № 27", - розповів Дрозденко.

За словами в.о. міського голови Сум Артема Кобзара, в результаті обстрілу одну людину поранено, її доправлено до лікарні.

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