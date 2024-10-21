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Новини Війна
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Росіяни вдарили "шахедами" по житловому сектору та критичній інфраструктурі Сум (оновлено)

Вибухи пролунали у Сумах

У Сумах пролунало кілька вибухів.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Моніторинги заявляли про рух БПЛА через Сумщину на Полтавщину.

Згодом пресслужба ОВА заявила, що росіяни спрямували "Шахеди" на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру.

"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Розпочались аварійно-рятувальні роботи", - додали там.

Читайте: Росіяни вдарили КАБами по центру Запоріжжя, кількість поранених зросла до 10, серед них двоє дітей ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

вибух (4521) Суми (919)


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Мало було фронту на сході так декому захотілося ще фронт на півночі. В Сумах, крім прильотів, весь день чути звуки дальніх вибухів і ппо. Ширина обстрілюваної прикордонної смуги по області постійно збільшується.
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21.10.2024 11:32 Відповісти
Так і є. До початку Курської операції прильотів було на порядок менше. Тепер Суми кошмарять щодня
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21.10.2024 12:00 Відповісти
 
 