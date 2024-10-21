Росіяни вдарили "шахедами" по житловому сектору та критичній інфраструктурі Сум (оновлено)
У Сумах пролунало кілька вибухів.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Моніторинги заявляли про рух БПЛА через Сумщину на Полтавщину.
Згодом пресслужба ОВА заявила, що росіяни спрямували "Шахеди" на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру.
"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Розпочались аварійно-рятувальні роботи", - додали там.
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igor romanenko #506975
показати весь коментар21.10.2024 11:32 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар21.10.2024 12:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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