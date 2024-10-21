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Новости Война
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Россияне ударили "шахедами" по жилому сектору и критической инфраструктуре Сум (обновлено)

Вибухи пролунали у Сумах

В Сумах прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного, информирует Цензор.НЕТ.

Мониторинги заявляли о движении БПЛА через Сумскую область на Полтавщину.

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Впоследствии пресс-служба ОВА заявила, что россияне направили "Шахеды" на жилищный сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра.

"Последствия вражеской атаки уточняются. Начались аварийно-спасательные работы", – добавили там.

Автор: 

взрыв (6813) Сумы (1181)


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Мало було фронту на сході так декому захотілося ще фронт на півночі. В Сумах, крім прильотів, весь день чути звуки дальніх вибухів і ппо. Ширина обстрілюваної прикордонної смуги по області постійно збільшується.
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21.10.2024 11:32 Ответить
Так і є. До початку Курської операції прильотів було на порядок менше. Тепер Суми кошмарять щодня
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21.10.2024 12:00 Ответить
 
 