Россияне ударили "шахедами" по жилому сектору и критической инфраструктуре Сум (обновлено)
В Сумах прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного, информирует Цензор.НЕТ.
Мониторинги заявляли о движении БПЛА через Сумскую область на Полтавщину.
Впоследствии пресс-служба ОВА заявила, что россияне направили "Шахеды" на жилищный сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра.
"Последствия вражеской атаки уточняются. Начались аварийно-спасательные работы", – добавили там.
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igor romanenko #506975
показать весь комментарий21.10.2024 11:32 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий21.10.2024 12:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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