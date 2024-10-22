Россияне ударили по Сумам, повреждены дома, - ГВА
В ночь на 22 октября российские войска обстреляли Сумы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко.
"В результате вражеской атаки имеем попадания в жилые дома. Штаб по ликвидации ЧС начнет работать с 09:00 в школе № 27", - рассказал Дрозденко.
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