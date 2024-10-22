Съемочная группа "Донбасс Реалии" попала под обстрел на Донбассе. ВИДЕО
Съемочная группа "Донбасс Реалии" попала под обстрел во время съемок военных в Донецкой области на Бахмутском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале "Донбасс Реалии".
Первый снаряд упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.
В результате Роман Пагулич получил контузию, двое военных - легкие ранения. Обломки не задели оператора Павла Холодова. Всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.
Сейчас угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет.
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sky hawkA4
показать весь комментарий22.10.2024 08:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
NGavriluk
показать весь комментарий22.10.2024 08:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий22.10.2024 09:12 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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