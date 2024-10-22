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Съемочная группа "Донбасс Реалии" попала под обстрел на Донбассе. ВИДЕО

Съемочная группа "Донбасс Реалии" попала под обстрел во время съемок военных в Донецкой области на Бахмутском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале "Донбасс Реалии".

Первый снаряд упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.

В результате Роман Пагулич получил контузию, двое военных - легкие ранения. Обломки не задели оператора Павла Холодова. Всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.

Сейчас угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раненый в Краматорске более месяца назад оператор Любыш-Кирдей пришел в сознание и заговорил

Автор: 

журналистика (3319) обстрел (27860) Донбасс (26957)


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Рідкісні випадкові кадри війни яку ніхто не бачить. Потім військові скаржаться чому громадяни живуть, ходять в ресторани і на концерти як ніби немає ніякої війни.
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22.10.2024 08:14 Ответить
Щодня член кацапа, дупа кацапа, кишки кацапа. Яких ще кадрів вам не вистачає. Народу іншого не треба.
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22.10.2024 08:40 Ответить
Видимо рашистский БПЛА срисовал как наши толпой ходили забыв что война.
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22.10.2024 09:12 Ответить
 
 