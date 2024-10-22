Знімальна група "Донбас Реалії" потрапила під обстріл на Донеччині. ВIДЕО
Знімальна група "Донбас Реалії" потрапила під обстріл під час знімання військових на Донеччині на Бахмутському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі "Донбас Реалії".
Перший снаряд впав поруч із воєнним кореспондентом Романом Пагуличем і бійцями, з якими він спілкувався.
В результаті Роман Пагуліч отримав контузію, двоє військових — легкі поранення. Уламки не зачепили оператора Павла Холодова. Усіх постраждалих доставили до стабілізаційного пункту, де їм надали першу допомогу.
Наразі загрози життю поранених бійців та членів знімальної групи немає.
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sky hawkA4
показати весь коментар22.10.2024 08:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
NGavriluk
показати весь коментар22.10.2024 08:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
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