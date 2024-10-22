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Знімальна група "Донбас Реалії" потрапила під обстріл на Донеччині. ВIДЕО

Знімальна група "Донбас Реалії" потрапила під обстріл під час знімання військових на Донеччині на Бахмутському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі "Донбас Реалії".

Перший снаряд впав поруч із воєнним кореспондентом Романом Пагуличем і бійцями, з якими він спілкувався.

В результаті Роман Пагуліч отримав контузію, двоє військових — легкі поранення. Уламки не зачепили оператора Павла Холодова. Усіх постраждалих доставили до стабілізаційного пункту, де їм надали першу допомогу.

Наразі загрози життю поранених бійців та членів знімальної групи немає.

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журналістика (1784) обстріл (29206) Донбас (22357)


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Рідкісні випадкові кадри війни яку ніхто не бачить. Потім військові скаржаться чому громадяни живуть, ходять в ресторани і на концерти як ніби немає ніякої війни.
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22.10.2024 08:14 Відповісти
Щодня член кацапа, дупа кацапа, кишки кацапа. Яких ще кадрів вам не вистачає. Народу іншого не треба.
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22.10.2024 08:40 Відповісти
Видимо рашистский БПЛА срисовал как наши толпой ходили забыв что война.
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22.10.2024 09:12 Відповісти
 
 