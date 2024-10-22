Доба на Херсонщині: ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури та адмінбудівлі, житлові будинки. Зранку атакував дроном Херсон

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Інженерне, Дніпровське, Інгулець, Чорнобаївка, Понятівка, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Качкарівка, Республіканець, Новокаїри, Новоберислав, Томарине, Шляхове та Золота Балка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

"Російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили гаражі, господарчу споруду, газопровід, водопровід, приватні автомобілі, автобус, карету "швидкої" та сільськогосподарську техніку.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Сили протиповітряної оборони знищили над територією нашої області 1 ударний безпілотник типу "Shahed-131/136"

Зранку 22 жовтня росіяни вдарили з БпЛА по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсону, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

"Через дронову атаку 54-річна жінка дістала вибухову травму. Потерпіла самостійно звернулася до лікарні. Їй надають меддопомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 22 жовтня російські загарбники атакували дронами Суми. Вночі внаслідок російського удару у місті загинули три людини, серед яких одна дитина.

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