Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури та медичний заклад на Херсонщині

Минулої доби, 22 жовтня 2024 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та медичний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили гаражі, господарчу споруду, газопровід та приватні автівки.

Як інформує Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Червоний Маяк, Станіслав, Софіївка, Велетенське, Микільське, Шляхове, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам'янка, Зимівник, Придніпровське, Нововоронцовка та Трудолюбівка.

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Через російську агресію 2 людини зазнали поранення.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що загрози прориву окупантів на Херсон з боку Дніпровських островів немає.