Росіяни обстріляли Інженерне й атакували безпілотниками Білозерську громаду на Херсонщині: Постраждали п’ять осіб
Сьогодні, 23 жовтня, від ранку російські війська завдають ударів по Херсонській області, атак зазнали Інженерне та Білозерська громада, є постраждалі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.
Обстріл Інженерного
Як зазначається, російські війська вдарили по Інженерному приблизно об 11:00. Через ворожий обстріл 19-річна дівчина, яка перебувала у приміщенні, дістала вибухову травму та уламкове поранення обличчя. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Атака на Білозерську громаду
В ОВА повідомили, що росіяни атакували Білозерку з БпЛА в обід. Через скидання вибухівки постраждали двоє людей. У чоловіків, 64 та 46 років, діагностували вибухові травми й уламкові поранення. Вони самостійно звернулися до лікарні. Їм надали необхідну меддопомогу.
Пізніше росіяни вдруге атакували Білозерську громаду. Через скидання вибухівки з дрона у Білозерці постраждала 59-річна медсестра, яка перебувала біля магазину. У неї діагностували вибухову травму, уламкові пораненнями голови та руки.
За даними ОВА, ворог з БпЛА атакував цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму, поранення обличчя, руки та ноги.
Обох жінок доставили до лікарень, вони перебувають під наглядом медиків.
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