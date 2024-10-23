Росіяни обстріляли Інженерне й атакували безпілотниками Білозерську громаду на Херсонщині: Постраждали п’ять осіб

Сьогодні, 23 жовтня, від ранку російські війська завдають ударів по Херсонській області, атак зазнали Інженерне та Білозерська громада, є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Обстріл Інженерного

Як зазначається, російські війська вдарили по Інженерному приблизно об 11:00. Через ворожий обстріл 19-річна дівчина, яка перебувала у приміщенні, дістала вибухову травму та уламкове поранення обличчя. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Атака на Білозерську громаду

В ОВА повідомили, що росіяни атакували Білозерку з БпЛА в обід. Через скидання вибухівки постраждали двоє людей. У чоловіків, 64 та 46 років, діагностували вибухові травми й уламкові поранення. Вони самостійно звернулися до лікарні. Їм надали необхідну меддопомогу.

Також читайте: Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури та медичний заклад на Херсонщині

Пізніше росіяни вдруге атакували Білозерську громаду. Через скидання вибухівки з дрона у Білозерці постраждала 59-річна медсестра, яка перебувала біля магазину. У неї діагностували вибухову травму, уламкові пораненнями голови та руки.

За даними ОВА, ворог з БпЛА атакував цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму, поранення обличчя, руки та ноги.

Обох жінок доставили до лікарень, вони перебувають під наглядом медиків.

Дивіться: Окупанти вдарили з артилерії по Шляховому на Херсонщині: Зафіксовано чотири "прильоти", пошкоджено п’ять будинків. ФОТОрепортаж