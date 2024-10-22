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Окупанти вдарили з артилерії по Шляховому на Херсонщині: Зафіксовано чотири "прильоти", пошкоджено п’ять будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 жовтня, російські війська обстріляли з артилерії Шляхове в Херсонській області, є руйнування.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупаційні війська вкрили вогнем Шляхове Бериславського району об одинадцятій ранку.

Обстріл Херсонщини 22 жовтня

Зафіксовано чотири "прильоти" з ворожої артилерії. Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків.

Повідомляється, що інформація про потерпілих серед місцевих жителів не надходила.

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Обстріл Херсонщини 22 жовтня
Обстріл Херсонщини 22 жовтня

Автор: 

обстріл (29206) Херсонська область (5884)


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