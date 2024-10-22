Окупанти вдарили з артилерії по Шляховому на Херсонщині: Зафіксовано чотири "прильоти", пошкоджено п’ять будинків. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 жовтня, російські війська обстріляли з артилерії Шляхове в Херсонській області, є руйнування.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупаційні війська вкрили вогнем Шляхове Бериславського району об одинадцятій ранку.
Зафіксовано чотири "прильоти" з ворожої артилерії. Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків.
Повідомляється, що інформація про потерпілих серед місцевих жителів не надходила.
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