Оккупанты ударили из артиллерии по Шляховому на Херсонщине: Зафиксировано четыре "прилета", повреждено пять домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 22 октября, российские войска обстреляли из артиллерии Шляховое на Херсонщине, есть разрушения.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупационные войска покрыли огнем Шляховое Бериславского района в одиннадцать утра.
Зафиксировано четыре "прилета" из вражеской артиллерии. В результате атаки повреждены по меньшей мере пять жилых домов.
Сообщается, что информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.
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