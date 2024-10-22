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Оккупанты ударили из артиллерии по Шляховому на Херсонщине: Зафиксировано четыре "прилета", повреждено пять домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 22 октября, российские войска обстреляли из артиллерии Шляховое на Херсонщине, есть разрушения.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупационные войска покрыли огнем Шляховое Бериславского района в одиннадцать утра.

Обстріл Херсонщини 22 жовтня

Зафиксировано четыре "прилета" из вражеской артиллерии. В результате атаки повреждены по меньшей мере пять жилых домов.

Сообщается, что информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.

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Обстріл Херсонщини 22 жовтня
Обстріл Херсонщини 22 жовтня

Автор: 

обстрел (27874) Херсонская область (4893)


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