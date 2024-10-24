Уламкові поранення і травматична ампутація ноги: чоловік підірвався на протипіхотній міні на Херсонщині

У Бериславському районі Херсонської області чоловік підірвався на протипіхотній міні.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок детонації чоловік 1975 року народження дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення та травматичну ампутацію ноги. Постраждалого доставили до лікарні, де медики надають йому всю необхідну допомогу.

"Закликаємо жителів області суворо дотримуватись правил мінної безпеки! Не відвідуйте місця, які ще не перевірили сапери. Не торкайтесь підозрілих знахідок, а одразу телефонуйте "101" або "102"", - закликали в ОВА.

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Раніше повідомлялося, що від початку вторгнення РФ на деокупованих територіях України через вибухонебезпечні предмети постраждали понад 1000 цивільних осіб.