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Понад 1000 людей постраждали через вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях, - Міноборони

Міна

Більш ніж 1 000 цивільних осіб постраждали через вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях з початку вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

У Міноборони зазначають, що попри роботи з розмінування, які невпинно проводяться державними службами та операторами протимінної діяльності, від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на деокупованих територіях підірвалося 1 052 людини: 311 загинули, 741 особа зазнала поранень. 

"Найбільше нещасних випадків трапилося через необережне поводження із вибухонебезпечними предметами — 221 постраждалий. Крім того, 188 випадків трапилося під час проведення сільськогосподарських робіт, 145 – під час подорожей та 123 — у ході проведення побутових робіт", - розповів представник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Олександр Рябцев.

За інформацією секретаріату Національного органу з протимінної діяльності, найбільше нещасних випадків трапилося через міни — 75% інцидентів.

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Автор: 

боєприпаси (2297) вибух (4525) Міноборони (7479) жертви (1817) міна (376)


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Скільки постраждало від гіпер зе-корупції ?
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21.10.2024 19:15 Відповісти
 
 