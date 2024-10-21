Более 1000 человек пострадали из-за взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях, - Минобороны

Более 1 000 гражданских лиц пострадало из-за взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях с начала вторжения РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

В Минобороны отмечают, что несмотря на работы по разминированию, которые постоянно проводятся государственными службами и операторами противоминной деятельности, с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину на деоккупированных территориях подорвалось 1 052 человека: 311 погибли, 741 человек получил ранения.

"Больше всего несчастных случаев произошло из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами - 221 пострадавший. Кроме того, 188 случаев произошло во время проведения сельскохозяйственных работ, 145 - во время путешествий и 123 - в ходе проведения бытовых работ", - рассказал представитель Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Александр Рябцев.

По информации секретариата Национального органа по противоминной деятельности, больше всего несчастных случаев произошло из-за мин - 75% инцидентов.

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