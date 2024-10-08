Оккупанты дистанционно минируют населенные пункты Херсонщины
Российские оккупанты ежедневно осуществляют дистанционное минирование населенных пунктов Херсонской области.
Об этом рассказали в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, больше всего от этого страдают Херсон, Антоновка, Широкая Балка и Казацкое.
"Разбрасываемые врагом противопехотные мины типа "Лепесток" приводят к травмированию гражданского населения, повреждению объектов жизнеобеспечения, коммунального и частного транспорта", - говорится в сообщении.
Сообщается, что заместитель начальника Херсонской ОГА Ольга Малярчук провела совещание, во время которого принят ряд дополнительных мер для усиления работы по обезвреживанию мин "Лепесток".
"Каждая мина, оставленная на улицах Херсонщины, это существенная опасность для наших граждан. Поэтому мы принимаем все меры, чтобы минимизировать эту угрозу", - отметила Малярчук.
