Окупанти дистанційно мінують населені пункти Херсонщини

Російські окупанти щоденно здійснюють дистанційне мінування населених пунктів Херсонської області.

Про це розповіли в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найбільше від цього страждають Херсон, Антонівка, Широка Балка та Козацьке.

"Розкиданні ворогом протипіхотні міни типу "Лепесток" призводять до травмування цивільного населення, пошкодження обʼєктів життєзабезпечення, комунального та приватного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 20% території України забруднено вибухонебезпечними предметами, - Міноборони

Повідомляється, що заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук провела нараду, під час якої ухвалено низку додаткових заходів для посилення роботи зі знешкодження мін "Лепесток".

"Кожна міна, залишена на вулицях Херсонщини, це суттєва небезпека для наших громадян. Тож ми вживаємо всіх заходів, щоб мінімізувати цю загрозу", - наголосила Малярчук.

Також читайте: Від початку повномасштабної війни понад тисячу українців постраждали через російські міни. ІНФОГРАФІКА