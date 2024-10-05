Понад 20% території України забруднено вибухонебезпечними предметами, - Міноборони

Унаслідок широкомасштабного вторгнення Росії 128 000 кв. км суходолу та 14 000 кв. км акваторії України забруднено вибухонебезпечними предметами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Зазначається, що це має суттєвий вплив на безпеку цивільного населення, сільського господарства, промисловості та соціально-економічне зростання в постраждалих регіонах.

"Ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців", - заявив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, керівник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності полковник Руслан Берегуля.

