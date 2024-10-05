Более 20% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами, - Минобороны
В результате широкомасштабного вторжения России 128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории Украины загрязнены взрывоопасными предметами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.
Отмечается, что это имеет существенное влияние на безопасность гражданского населения, сельского хозяйства, промышленности и социально-экономический рост в пострадавших регионах.
"Эти риски негативно влияют на жизнь более 6 млн украинцев", - заявил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, руководитель секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности полковник Руслан Берегуля.
