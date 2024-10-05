РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10482 посетителя онлайн
Новости
387 1

Более 20% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами, - Минобороны

Розмінування України

В результате широкомасштабного вторжения России 128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории Украины загрязнены взрывоопасными предметами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.

Отмечается, что это имеет существенное влияние на безопасность гражданского населения, сельского хозяйства, промышленности и социально-экономический рост в пострадавших регионах.

"Эти риски негативно влияют на жизнь более 6 млн украинцев", - заявил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, руководитель секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности полковник Руслан Берегуля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина поделилась опытом борьбы с дронами на учениях НАТО, - Минобороны

Автор: 

минирование (1447) Минобороны (9546)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що скаже Грета?
показать весь комментарий
05.10.2024 13:00 Ответить
 
 