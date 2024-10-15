Вибух пролунав на півночі Рівненщини: Мотоцикліст наїхав на міну. ФОТОрепортаж
На півночі Рівненщини мотоцикліст підірвався на міні.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.
"Рухаючись у прикордонній зоні, між селами Дроздинь та Переброди, чоловік проігнорував покажчики "Небезпечно міни". Його життю наразі загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту", - йдеться в повідомленні.
Очільник області нагадав, що у прикордонні діють режимні обмеження. Перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників.
"Тому подібні витівки - небезпечні. Будьте відповідальні і обережні", - додав він.
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар15.10.2024 16:50 Посилання
+4 петро мастирка #546531
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+3 Рамзес Иванович
показати весь коментар15.10.2024 17:00 Посилання
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отож !
енергя і осколки пішли на всі боки...