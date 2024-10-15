УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5343 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 324 22

Вибух пролунав на півночі Рівненщини: Мотоцикліст наїхав на міну. ФОТОрепортаж

На півночі Рівненщини мотоцикліст підірвався на міні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Рухаючись у прикордонній зоні, між селами Дроздинь та Переброди, чоловік проігнорував покажчики "Небезпечно міни". Його життю наразі загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту", - йдеться в повідомленні.

Очільник області нагадав, що у прикордонні діють режимні обмеження. Перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників. 

"Тому подібні витівки - небезпечні. Будьте відповідальні і обережні", - додав він.

Читайте: На Рівненщині знешкодили нерозірвану бойову частину ворожого "шахеда". ФОТОрепортаж

Мотоцикліст підірвався на міні в Рівненській області
Мотоцикліст підірвався на міні в Рівненській області
Мотоцикліст підірвався на міні в Рівненській області
Мотоцикліст підірвався на міні в Рівненській області

Автор: 

міна (374) Рівненська область (1187)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
- Дяденька! Дяденька! Там лифта нет!
- Ху*ня-а-а-а...
показати весь коментар
15.10.2024 16:50
+4
Дяденька, там скользкие ступеньки.
-Да па*бать, ....бать....бать....бать...
показати весь коментар
15.10.2024 17:07
+3
Кордини з заходу охороняють краще східних? Ну це вже не дивує.
показати весь коментар
15.10.2024 17:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Дяденька! Дяденька! Там лифта нет!
- Ху*ня-а-а-а...
показати весь коментар
15.10.2024 16:50 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2024 16:55 Відповісти
Дяденька, там скользкие ступеньки.
-Да па*бать, ....бать....бать....бать...
показати весь коментар
15.10.2024 17:07 Відповісти
Папа, нє включай пилу, - я на ней сиж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж...
показати весь коментар
15.10.2024 17:56 Відповісти
Кордини з заходу охороняють краще східних? Ну це вже не дивує.
показати весь коментар
15.10.2024 17:00 Відповісти
на Заході і пывночі фортифікацію робив Генерал Наев

ще памьятаэте такого ?
отож !
показати весь коментар
15.10.2024 18:13 Відповісти
Чому не написали, що це був ухилянт, який мав намір незаконно перейти кордон з Бєларуссю?

показати весь коментар
15.10.2024 17:01 Відповісти
може їхав на екскурсію на екологічну тропу "Ольшанські болота". Там місцевість красива.
показати весь коментар
16.10.2024 00:49 Відповісти
Кацы заехали в 22 беспрепятственно.Свои спустя три года-подрываются на минах.Северная Корея однако...
показати весь коментар
15.10.2024 17:29 Відповісти
нє, Сінєгал !
показати весь коментар
15.10.2024 18:27 Відповісти
Как всегда версия №1 - пьяный. №2 - грибы собирал. №3 - пьяный собирал грибы..
показати весь коментар
15.10.2024 17:46 Відповісти
Мін Нєт по рівненськи або сюди не дотяглася волохата рука верещук
показати весь коментар
15.10.2024 18:26 Відповісти
Гарна табличка з лєнточками, мабуть тільки зараз поставили... А взагалі чоловічок не там їздив, треба було на Чонгарі їздити -- був би цілий ...
показати весь коментар
15.10.2024 18:40 Відповісти
А шо то за мина если даже мотоцикл толком не подорвала?
показати весь коментар
15.10.2024 18:58 Відповісти
не вказують, що то за мотоцикол такий...щоби інші не кинулись придбовувати саме ці потужні захисники від мін...
показати весь коментар
15.10.2024 19:34 Відповісти
Швидше всього вибухнула після проїзду заднього колеса - мотор і сідло захистили дупу,
енергя і осколки пішли на всі боки...
показати весь коментар
15.10.2024 22:16 Відповісти
Міна, що заборонена в Україні, протипіхотна.
показати весь коментар
15.10.2024 20:15 Відповісти
ПМН. Вона не для того щоб розривати мотоикл навпіл, а для того, щоб відірвати ступню, якщо повезе і це буде ПМН-4. Бо якщо ПМН-1, то відірве по саме коліно, бу у неї вибухівки вчетверо більше - аж 200 грамів.
показати весь коментар
16.10.2024 01:05 Відповісти
Шо за міни, якщо загрози життю немає. Нє, дякувати Господу, що живий, але до сраки таке мінування.
показати весь коментар
15.10.2024 21:04 Відповісти
звичайна ПМНка. Ногу не відірвало тільки тому, що він сидів на мотоциклі. Урадення від вибуху отримав мінімальні, бо був закритий проекцією мотоцикла.
показати весь коментар
16.10.2024 00:58 Відповісти
Та тому й пишу, що таким мінуванням кордон лише від грибників закриєш, а не від прориву військ. Все одно що сигналками замінували.
показати весь коментар
16.10.2024 19:26 Відповісти
 
 