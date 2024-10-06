На Рівненщині знешкодили нерозірвану бойову частину ворожого "шахеда". ФОТОрепортаж
У Рівненській області вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину російського БпЛА "шахед".
Про це повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.
Небезпечну знахідку виявили лісники після однієї з повітряних тривог, яка лунала в області. Вони й звернулися до поліції з повідомленням про виявлення підозрілого предмета.
Вибухотехніки оглянули уламки БпЛА "Герань-2", а також виявили його бойову частину, яка не розірвалась.
Спочатку фахівці від’єднали підривач, а потім знищили бойову частину в спеціально відведеному місці.
Поліцейські нагадали, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно відразу звертатися до поліції або до рятувальників.
