На Рівненщині знешкодили нерозірвану бойову частину ворожого "шахеда". ФОТОрепортаж

У Рівненській області вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину російського БпЛА "шахед".

Про це повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Небезпечну знахідку виявили лісники після однієї з повітряних тривог, яка лунала в області. Вони й звернулися до поліції з повідомленням про виявлення підозрілого предмета.

Вибухотехніки оглянули уламки БпЛА "Герань-2", а також виявили його бойову частину, яка не розірвалась.

Спочатку фахівці від’єднали підривач, а потім знищили бойову частину в спеціально відведеному місці.

Поліцейські нагадали, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно відразу звертатися до поліції або до рятувальників.

Читайте також: Уламки ворожого безпілотника пошкодили ЛЕП на Рівненщині