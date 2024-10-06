УКР
На Рівненщині знешкодили нерозірвану бойову частину ворожого "шахеда". ФОТОрепортаж

У Рівненській області вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину російського БпЛА "шахед".

Про це повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Небезпечну знахідку виявили лісники після однієї з повітряних тривог, яка лунала в області. Вони й звернулися до поліції з повідомленням про виявлення підозрілого предмета.

Вибухотехніки оглянули уламки БпЛА "Герань-2", а також виявили його бойову частину, яка не розірвалась.

Спочатку фахівці від’єднали підривач, а потім знищили бойову частину в спеціально відведеному місці.

Поліцейські нагадали, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно відразу звертатися до поліції або до рятувальників.

А тут "яйцями трясе" дехто: "А що це за "локаційно втрачені"? Під це можна що-завгодно приписать!" Ось вони, "втрачені локаційно"..! Наші хлопці йому засобами РЕБ "мізки засрали" - от він і полетів, куди-попало.... Пальне закінчилося - впав у лісі...
07.10.2024 00:02 Відповісти
Gut gemacht! 👍
07.10.2024 01:11 Відповісти
 
 