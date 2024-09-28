Уламки ворожого безпілотника пошкодили ЛЕП на Рівненщині

У ніч проти 28 вересня унаслідок падіння уламків ворожого дрона у Рівненській області пошкоджено лінію електропередачі.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

"Сили ППО цієї ночі збили над Рівненщиною повітряну ціль ворога. Уламки під час падіння пошкодили повітряну лінію електропередачі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було пошкоджено паркан та альтанку на території приватного господарства.

Люди внаслідок падіння уламків не постраждали. Водночас без світла залишилось 70 споживачів.

На місці працюють відповідні служби.

Читайте також: Зеленський заявив про знищення Росією майже всіх ТЕС та ГЕС в Україні

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни вночі запустили по Україні 73 БПлА типу Shahed, дві балістичні ракети "Іскандер-М" та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Українські військові збили дві ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних дронів.