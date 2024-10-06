На Ривненщине обезвредили неразорвавшуюся боевую часть вражеского "шахеда". ФОТОрепортаж
В Ривненской области взрывотехники обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российского БпЛА "шахед".
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Опасную находку обнаружили лесники после одной из воздушных тревог, которая звучала в области. Они и обратились в полицию с сообщением об обнаружении подозрительного предмета.
Взрывотехники осмотрели обломки БпЛА "Герань-2", а также обнаружили его боевую часть, которая не разорвалась.
Сначала специалисты отсоединили взрыватель, а затем уничтожили боевую часть в специально отведенном месте.
Полицейские напомнили, что самостоятельно перемещать или касаться остатков ракет и неразорвавшихся боеприпасов категорически запрещено. В случае их обнаружения необходимо сразу обращаться в полицию или к спасателям.
