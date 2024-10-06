РУС
2 881 2

На Ривненщине обезвредили неразорвавшуюся боевую часть вражеского "шахеда". ФОТОрепортаж

В Ривненской области взрывотехники обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российского БпЛА "шахед".

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Опасную находку обнаружили лесники после одной из воздушных тревог, которая звучала в области. Они и обратились в полицию с сообщением об обнаружении подозрительного предмета.

На Рівненщині знешкодили ворожий "шахед"

На Рівненщині знешкодили ворожий "шахед"

На Рівненщині знешкодили ворожий "шахед"

Взрывотехники осмотрели обломки БпЛА "Герань-2", а также обнаружили его боевую часть, которая не разорвалась.

Сначала специалисты отсоединили взрыватель, а затем уничтожили боевую часть в специально отведенном месте.

На Рівненщині знешкодили ворожий "шахед"

На Рівненщині знешкодили ворожий "шахед"

На Рівненщині знешкодили ворожий "шахед"

На Рівненщині знешкодили ворожий "шахед"

На Рівненщині знешкодили ворожий "шахед"

Полицейские напомнили, что самостоятельно перемещать или касаться остатков ракет и неразорвавшихся боеприпасов категорически запрещено. В случае их обнаружения необходимо сразу обращаться в полицию или к спасателям.

Читайте также: Обломки вражеского беспилотника повредили ЛЭП на Ривненщине

уничтожение (7714) Шахед (1400) Ровенская область (1273)
А тут "яйцями трясе" дехто: "А що це за "локаційно втрачені"? Під це можна що-завгодно приписать!" Ось вони, "втрачені локаційно"..! Наші хлопці йому засобами РЕБ "мізки засрали" - от він і полетів, куди-попало.... Пальне закінчилося - впав у лісі...
показать весь комментарий
07.10.2024 00:02 Ответить
Gut gemacht! 👍
показать весь комментарий
07.10.2024 01:11 Ответить
 
 