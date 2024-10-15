Взрыв раздался на севере Ривненщины: Мотоциклист наехал на мину. ФОТОРЕПОРТАЖ
На севере Ривненской области мотоциклист подорвался на мине.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
"Двигаясь в приграничной зоне, между селами Дроздынь и Переброды, мужчина проигнорировал указатели "Опасно мины". Его жизни пока угрозы нет. На месте происшествия работают представители соответствующих служб, которые выясняют все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.
Глава области напомнил, что в приграничье действуют режимные ограничения. Находиться там можно только после получения соответствующего разрешения от пограничников.
"Поэтому подобные выходки - опасны. Будьте ответственны и осторожны", - добавил он.
Топ комментарии
+9 Яр Холодний
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+4 петро мастирка #546531
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+3 Рамзес Иванович
показать весь комментарий15.10.2024 17:00 Ссылка
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ще памьятаэте такого ?
отож !
енергя і осколки пішли на всі боки...