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Взрыв раздался на севере Ривненщины: Мотоциклист наехал на мину. ФОТОРЕПОРТАЖ

На севере Ривненской области мотоциклист подорвался на мине.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Двигаясь в приграничной зоне, между селами Дроздынь и Переброды, мужчина проигнорировал указатели "Опасно мины". Его жизни пока угрозы нет. На месте происшествия работают представители соответствующих служб, которые выясняют все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

Глава области напомнил, что в приграничье действуют режимные ограничения. Находиться там можно только после получения соответствующего разрешения от пограничников.

"Поэтому подобные выходки - опасны. Будьте ответственны и осторожны", - добавил он.

Читайте: На Ривненщине обезвредили неразорванную боевую часть вражеского "шахеда". ФОТОрепортаж

Мотоцикліст підірвався на міні в Рівненській області
Мотоцикліст підірвався на міні в Рівненській області
Мотоцикліст підірвався на міні в Рівненській області
Мотоцикліст підірвався на міні в Рівненській області

Автор: 

мина (308) Ровенская область (1244)


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Топ комментарии
+9
- Дяденька! Дяденька! Там лифта нет!
- Ху*ня-а-а-а...
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15.10.2024 16:50
+4
Дяденька, там скользкие ступеньки.
-Да па*бать, ....бать....бать....бать...
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15.10.2024 17:07
+3
Кордини з заходу охороняють краще східних? Ну це вже не дивує.
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15.10.2024 17:00
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- Дяденька! Дяденька! Там лифта нет!
- Ху*ня-а-а-а...
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15.10.2024 16:50 Ответить
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15.10.2024 16:55 Ответить
Дяденька, там скользкие ступеньки.
-Да па*бать, ....бать....бать....бать...
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15.10.2024 17:07 Ответить
Папа, нє включай пилу, - я на ней сиж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж...
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15.10.2024 17:56 Ответить
Кордини з заходу охороняють краще східних? Ну це вже не дивує.
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15.10.2024 17:00 Ответить
на Заході і пывночі фортифікацію робив Генерал Наев

ще памьятаэте такого ?
отож !
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15.10.2024 18:13 Ответить
Чому не написали, що це був ухилянт, який мав намір незаконно перейти кордон з Бєларуссю?

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15.10.2024 17:01 Ответить
може їхав на екскурсію на екологічну тропу "Ольшанські болота". Там місцевість красива.
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16.10.2024 00:49 Ответить
Кацы заехали в 22 беспрепятственно.Свои спустя три года-подрываются на минах.Северная Корея однако...
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15.10.2024 17:29 Ответить
нє, Сінєгал !
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15.10.2024 18:27 Ответить
Как всегда версия №1 - пьяный. №2 - грибы собирал. №3 - пьяный собирал грибы..
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15.10.2024 17:46 Ответить
Мін Нєт по рівненськи або сюди не дотяглася волохата рука верещук
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15.10.2024 18:26 Ответить
Гарна табличка з лєнточками, мабуть тільки зараз поставили... А взагалі чоловічок не там їздив, треба було на Чонгарі їздити -- був би цілий ...
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15.10.2024 18:40 Ответить
А шо то за мина если даже мотоцикл толком не подорвала?
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15.10.2024 18:58 Ответить
не вказують, що то за мотоцикол такий...щоби інші не кинулись придбовувати саме ці потужні захисники від мін...
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15.10.2024 19:34 Ответить
Швидше всього вибухнула після проїзду заднього колеса - мотор і сідло захистили дупу,
енергя і осколки пішли на всі боки...
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15.10.2024 22:16 Ответить
Міна, що заборонена в Україні, протипіхотна.
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15.10.2024 20:15 Ответить
ПМН. Вона не для того щоб розривати мотоикл навпіл, а для того, щоб відірвати ступню, якщо повезе і це буде ПМН-4. Бо якщо ПМН-1, то відірве по саме коліно, бу у неї вибухівки вчетверо більше - аж 200 грамів.
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16.10.2024 01:05 Ответить
Шо за міни, якщо загрози життю немає. Нє, дякувати Господу, що живий, але до сраки таке мінування.
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15.10.2024 21:04 Ответить
звичайна ПМНка. Ногу не відірвало тільки тому, що він сидів на мотоциклі. Урадення від вибуху отримав мінімальні, бо був закритий проекцією мотоцикла.
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16.10.2024 00:58 Ответить
Та тому й пишу, що таким мінуванням кордон лише від грибників закриєш, а не від прориву військ. Все одно що сигналками замінували.
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16.10.2024 19:26 Ответить
 
 