Взрыв раздался на севере Ривненщины: Мотоциклист наехал на мину. ФОТОРЕПОРТАЖ

На севере Ривненской области мотоциклист подорвался на мине.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Двигаясь в приграничной зоне, между селами Дроздынь и Переброды, мужчина проигнорировал указатели "Опасно мины". Его жизни пока угрозы нет. На месте происшествия работают представители соответствующих служб, которые выясняют все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

Глава области напомнил, что в приграничье действуют режимные ограничения. Находиться там можно только после получения соответствующего разрешения от пограничников.

"Поэтому подобные выходки - опасны. Будьте ответственны и осторожны", - добавил он.

Читайте: На Ривненщине обезвредили неразорванную боевую часть вражеского "шахеда". ФОТОрепортаж







