Осколочные ранения и травматическая ампутация ноги: мужчина подорвался на противопехотной мине на Херсонщине

В Бериславском районе на Херсонщине мужчина подорвался на противопехотной мине.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате детонации мужчина 1975 года рождения получил минно-взрывную травму, осколочные ранения и травматическую ампутацию ноги. Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"Призываем жителей области строго соблюдать правила минной безопасности! Не посещайте места, которые еще не проверили саперы. Не касайтесь подозрительных находок, а сразу звоните "101" или "102"", - призвали в ОГА.

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Ранее сообщалось, что с начала вторжения РФ на деоккупированных территориях Украины из-за взрывоопасных предметов пострадали более 1000 гражданских лиц.