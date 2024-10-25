Рашисти атакували з дрона цивільну автівку на Херсонщині: загинув чоловік, є поранений

Російські окупанти атакували з безпілотника цивільне авто на трасі біля села Томина Балка на Херсонщині.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни атакували з дрона автівку, що їхала трасою неподалік Томиної Балки. На жаль, 72-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям", - зазначив він.

Також він підтвердив, що внаслідок обстрілу поранений 35-річний чоловік, у нього вибухова травма, контузія та поранення руки. Йому надають необхідну меддопомогу в лікарні.

Раніше Херсонська ОВА повідомляла про одного пораненого внаслідок атаки РФ з дрона.

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