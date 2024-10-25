Рашисты атаковали с дрона гражданский автомобиль на Херсонщине: погиб мужчина, есть раненый
Российские оккупанты атаковали с беспилотника гражданское авто на трассе возле села Томина Балка на Херсонщине.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне атаковали с дрона машину, которая ехала по трассе неподалеку Томиной Балки. К сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - отметил он.
Также он подтвердил, что в результате обстрела ранен 35-летний мужчина, у него взрывная травма, контузия и ранение руки. Ему оказывают необходимую медпомощь в больнице.
Ранее Херсонская ОГА сообщала об одном раненом в результате атаки РФ с дрона.
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