3 человека погибли и 7 ранены в результате обстрелов оккупантами Херсонщины

За прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Томина Балка, Степановка, Камышаны, Днепровское, Белозерка, Софиевка, Станислав, Первомайское, Берислав, Золотая Балка, Нововоронцовка, Гавриловка, Бургунка.

Также читайте: Рашисты атаковали с дрона гражданский автомобиль на Херсонщине: погиб мужчина, есть раненый

Как отмечается, российские военные попали в почтовое отделение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки и автомобили.



По данным ОВА, из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 7 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Также смотрите: Оккупанты дважды атаковали Белозерку дронами и из артиллерии: Уничтожен дом, под удар попали медучреждение и АЗС. ФОТОрепортаж