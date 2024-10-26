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Новости Агрессия России против Украины Война
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3 человека погибли и 7 ранены в результате обстрелов оккупантами Херсонщины

Обстріли Херсонщини 25 жовтня

За прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Томина Балка, Степановка, Камышаны, Днепровское, Белозерка, Софиевка, Станислав, Первомайское, Берислав, Золотая Балка, Нововоронцовка, Гавриловка, Бургунка.

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Как отмечается, российские военные попали в почтовое отделение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки и автомобили.

По данным ОВА, из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 7 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

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Автор: 

обстрел (27972) Херсонская область (4908)


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А скільки ще загине, Боже мій , доки при владі зелена мерзота продає Вкраїну за 30 оманських срібників
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26.10.2024 12:52 Ответить
Зате на болотах тиша?(((
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26.10.2024 13:01 Ответить
Тільки писати треба не "три людини", а "троє людей".
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26.10.2024 15:00 Ответить
 
 